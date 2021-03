Das Pandemiegeschehen ist in vollem Gange und bisher lässt es sich nicht einschätzen, wie lang das noch der Fall ist. Aus diesem Grund hat der Helmbrechtser Bürgermeister Stefan Pöhlmann nun mitgeteilt, dass das Helmbrechtser Wiesenfest heuer nicht stattfinden wird. Dicht an dicht im Festzelt sitzen, kann noch nicht verantwortet werden – so Pöhlmann weiter. Damit wir nicht ganz auf die Veranstaltung verzichten müssen, soll es aber eine Alternative geben.