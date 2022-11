Abrissarbeiten in Hof: Bereich um Wilhelmstraße/Luitpoldstraße vorübergehend gesperrt

Wenn ihr am Nachmittag mit dem Auto in der Hofer Innenstadt unterwegs wart, habt ihr vermutlich vor einer abgesperrten Straße gestanden. An der Ecke Wilhelmstraße/Luitpoldstraße wird nämlich ein Gebäude abgerissen. Dabei geht’s um das ehemalige Bekleidungshaus Weber. Mitte Oktober waren zwei Zwischendecken des Anwesens eingestürzt. Deswegen ist ein Abbruch des mittleren Gebäudeteils unumgänglich geworden, so die Stadt Hof in einer aktuellen Mitteilung. Während der Abrissarbeiten bleibt der Bereich um die Wilhelmstraße/Luitpoldstraße auf jeden Fall gesperrt, heißt es.