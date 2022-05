Bei dem sommerlichen Wetter an diesem Wochenende kann der ein oder andere vielleicht eine Abkühlung gebrauchen. Da ist es umso schöner, dass die Freibäder wieder öffnen. So findet heute in Naila, Selb, Oberkotzau und Rehau das Anschwimmen statt. Zudem könnt ihr am Waldbad „Langer Teich“ in Selb bei einem Spaßstaffellauf mitmachen. Der Start ist um 12 Uhr und die Teilnahme kostenlos.

(Symbolbild)