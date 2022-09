Die Schulen im Hofer Land haben aktuell mit einem Mangel an Lehrkräften zu kämpfen, gleichzeitig steigen die Schülerzahlen aber an. Um (…)

Mehr Klassenzimmer in Hof: Regierung von Oberfranken genehmigt Neubau der Christian-Wolfrum-Schule

Was möchte ich nach der Schule machen? Diese Frage sollte sich jeder Schüler irgendwann im Laufe seiner Schulzeit stellen. Unter dem (…)

Lehrer ist nicht gleich Lehrer – zumindest in Sachen Bezahlung. Hier gibt es nach Schulart große Unterschiede. Das soll sich aber (…)

Pflegeleitstelle und ärztliche Versorgung auf dem Land: Gesundheitsminister Holetschek im Landkreis Hof

Der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek kommt heute in die Euroherz-Region. In Hof ist er am Vormittag bei der neuen (…)