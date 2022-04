Abiturprüfungen: Start in Sachsen, morgen folgt Bayern

Rund 11.000 Schüler in Sachsen dürften an diesem Morgen ganz aufgeregt sein. Sie starten heute nämlich mit ihren Abiturprüfungen. An den allgemeinbildenden Gymnasien geht es mit den Fächern evangelische und katholische Religion los. Morgen (MI) steht Deutsch auf dem Plan, danach folgen die Prüfungen in den neuen Fremdsprachen. Bei uns in Bayern starten die Abiturprüfungen morgen mit dem Fach Deutsch. Nachdem die schriftlichen Prüfungen durch sind, stehen für die bayerischen Abiturienten ab Mitte Mai die mündlichen Kolloquiumsprüfungen an. Abiturzeugnisse gibt es in Bayern am 24. Juni.