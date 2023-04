Abiturprüfungen in Bayern haben begonnen

In Bayern haben am Mittwoch für rund 35 000 Schülerinnen und Schüler die Abiturprüfungen begonnen. Die ersten Prüfungen im Fach Deutsch verliefen reibungslos, wie ein Sprecher des Kultusministeriums in München mitteilte. Als nächstes stehen ein frei wählbares Fach und Mathe auf dem Plan. Zwischen dem 15. und 26. Mai wird es mündliche Prüfungen in zwei weiteren Fächern geben.

In Nordrhein-Westfalen hatte es zum Beginn der Abiturprüfungen in der vorigen Woche eine Technik-Panne gegeben. Etwa ein Drittel der 900 Schulen hatte die Aufgaben einiger Fächer nicht herunterladen können. Der Prüfungsbeginn wurde um einen Tag verschoben. In Bayern kann so etwas nach Ministeriumsangaben nicht passieren, da die Abitur-Aufgaben demnach in Papierform übermittelt und am Morgen des jeweiligen Prüfungstages an den Schulen geöffnet werden.

Auf die Prüflinge in Bayern wird mit Blick auf die Folgen der Corona-Krise auch heuer Rücksicht genommen. Für die schriftlichen Prüfungen bekommen die Schülerinnen und Schüler 30 Minuten mehr Zeit. Nicht prüfungsrelevante Inhalte seien zudem frühzeitig veröffentlicht worden.