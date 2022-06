Abitur in Bayern: Heute gibt’s die Zeugnisse

Egal ob in Hof, Naila, Wunsiedel, Marktredwitz oder den anderen Gymnasien in Bayern: Zu den Abiturprüfungen waren sicherlich auch dieses Jahr wieder viele Schüler nervös. Aber das Lernen hat sich offenbar gelohnt. Der bayernweite Abiturschnitt liegt, laut dem bayerischen Kultusministerium, bei 2,15 und ist damit so gut wie im Jahr davor. Auch die Bestehensquote sei so hoch wie in den Jahren davor. Heute (Freitag 24.6.) findet an den Gymnasien die Übergabe der Abiturzeugnisse statt.