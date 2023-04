Abi-Start: Grüße vom Kultusminister

Für rund 35.000 Schüler in Bayern stehen heute die letzten Prüfungen ihrer Schullaufbahn an. Die Abiturienten in Bayern starten heute mit dem Fach Deutsch in die Abiturprüfungen. Kultusminister Michael Piazolo:



Auch in diesem Jahr bekommen die Schüler für die Abschlussprüfungen 30 Minuten mehr Zeit. Dabei handelt es sich noch um den coronabedingten Zeitzuschlag.Übrigens sollten Schüler heute ganz normal zu ihren Prüfungen kommen. Trotz angekündigter Streiks sollen Bahnen und Busse in der Region wie gewohnt fahren.