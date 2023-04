Abhängigkeit Alkohol: Plauen bekommt Suchtpräventionskonzept

Im Moment diskutieren viele über die Vor- und Nachteile einer Legalisierung von Cannabis. Dabei ist auch Alkoholmissbrauch ein großes Problem. In Plauen ist zum Beispiel bei der Suchtberatung die Nachfrage zum Thema Alkohol höher als zu illegalen Drogen. Die Stadt will jetzt ein Suchtpräventionskonzept entwickeln. Die Analyse dafür soll bis Ende des Jahres fertig sein. Im kommenden Jahr soll das Konzept entstehen. Anschließend geht es an die Umsetzung.

Teil davon soll dann auch der Präventionsbus TraumRausch sein, der Suchtprävention an den Schulen betreibt. Seit 2021 hat er bereits mehrere hundert Schülerinnen und Schüler erreicht, heißt es.