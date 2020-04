Auch wenn momentan nicht so viel Verkehr unterwegs ist. Wenn die Ampeln in der Stadt ausfallen, kann das schonmal zu Behinderungen (…)

Umbau der Hofer Ampeln: Behinderungen am Konrad-Adenauer-Platz möglich

Mit dem Osterfest geht auch die Fastenzeit zu Ende. In Hof konnte man seit Aschermittwoch Klimafasten und mit einem Fastenticket auf (…)

Hof muss in den kommendenden Jahren sparen. Durch die Corona-Krise ist das sehr schwierig. Und so wächst der Schuldenberg heuer wohl (…)

Bauarbeiten in der Dr.-Enders-Straße in Hof: Fahrbahn verengt

An der Großbaustelle Ernst-Reuter-Straße in Hof gehen die Bauarbeiten in der kommenden Woche weiter. Im vergangenen Jahr ist dort unter (…)