Abgesagt: Continental Cup in Klingenthal fällt dem Wetter zum Opfer

Weit und breit ist kein Schnee in Sicht. Das hat auch Auswirkungen auf den geplanten Continental Cup der Nordisch Kombinierten in Klingenthal. Wie der VSC Klingenthal mitteilt, kann dieser unter den aktuellen Witterungsbedingungen am kommenden Wochenende nicht stattfinden. Der Viessmann FIS Weltcup Nordische Kombination, der für den 14. bis 16 Januar geplant ist, soll nach aktuellem Stand aber durchgeführt werden. Dafür tue der Verein sein Möglichstes, heißt es in einer Mitteilung.