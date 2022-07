Abgeordneter Vogel führt ab sofort die CSU-Unterfranken an

Nach ziemlich genau elf Jahren hat der CSU-Bezirksverband Unterfranken einen neuen Vorsitzenden: Der Bezirksparteitag in Theres (Landkreis Haßberge) wählte am Freitagabend den Landtagsabgeordneten Steffen Vogel zum Nachfolger von Gerhard Eck.

Der 48-jährige Vogel setzte sich bei der Abstimmung knapp mit 77 zu 73 Stimmen gegen den Landtagsabgeordneten und Innenstaatssekretär Sandro Kirchner durch. Der dreifache Vater ist seit 2013 Mitglied des Landtags und Mitglied in den Ausschüssen Gesundheit sowie Wirtschaft.

Das Abstimmungsergebnis kann durchaus als Überraschung angesehen werden, da Kirchner erst vor wenigen Monaten von Parteichef und Ministerpräsident Markus Söder ins Kabinett geholt wurde. Er übernahm den Staatssekretärsposten von Eck und wollte ihm nun auch an der Spitze des Bezirksverbandes folgen.

Eck hatte im Frühjahr angekündigt, bei der Landtagswahl im kommenden Jahr nicht mehr für die CSU kandidieren zu wollen. Eck war bis dato mehr als zwölf Jahre Staatssekretär im Innenministerium.