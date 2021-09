Abgelenkt: 18-jähriger Autofahrer fährt in Leitplanke

Kirchdorf (dpa/lby) – Ein 18 Jahre alter Mann ist mit seinem Wagen auf der Autobahn 93 in die Mittelschutzplanke gekracht, weil er eigenen Angaben zufolge von einem sportlichen Flitzer abgelenkt worden war. Er habe den neben ihm fahrenden Sportwagen bewundert und sei daraufhin in den Mittelstreifen gefahren – so die Begründung des jungen Autofahrers, wie die Polizei mitteilte. Sein Auto blieb nach dem Unfall am Mittwochabend bei Kirchdorf (Landkreis Kelheim) auf der Fahrbahn stehen. Der 18-Jährige blieb unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf 17 000 Euro.

© dpa-infocom, dpa:210909-99-151820/2