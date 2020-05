Abgebrochene Bäume: Plauen verärgert über wiederholten Vandalismus

Grün im Stadtbild sorgt für eine schöne Abwechslung. Bäume können außerdem dabei helfen, die Hitze in den Städten zu regulieren und so dem Klimawandel etwas entgegenwirken. Plauen hat aber ein echtes Problem neue Bäume heranzuziehen. Der Grund sind zerstörungswütige Menschen, die sich an den Jungbäumen auslassen. Und das nicht zum ersten Mal. Wie es aus dem Rathaus heißt, haben Unbekannte drei junge Linden am Mühlgrabenradweg abgebrochen und eine weitere einfach entwurzelt. Dabei sind insgesamt 8.000 Euro Schaden entstanden. Wer etwas beobachtet hat, soll das bitte der Stadt Plauen melden.

03741 291-2686