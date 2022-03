Abfallzweckverband Hof: Zuschüsse für Komposter

Wir können unsere Lebensmittel noch so gut aufbrauchen – ein Teil davon landet früher oder später aber bei den Meisten in der Tonne. Durch Kompostierung können die organischen Abfälle dem Naturkreislauf wieder zugeführt werden. Das geht zum Beispiel im eigenen Garten – ohne großen Aufwand. Der Kompost kann dann auch als Dünger dienen, um den eigenen Garten wieder aufblühen zu lassen. Der Abfallzweckverband Hof unterstützt den Kauf eines Komposters und übernimmt die Hälfte des Kaufpreises aber maximal 25 Euro. Das Angebot gilt für alle mit Wohnsitz in der Stadt oder im Landkreis Hof. Der Eigentümer des Grundstücks muss außerdem an die Müllabfuhr der Stadt oder des Landkreises angeschlossen sein.

Der Zuschuss beträgt 50 % vom Kaufpreis, maximal 25,- €.

Das Antragsformular findet sich im Abfallkalender, im Internet unter www.azv-hof.de oder ist bei der Abfallberatung (Tel. 09281/7259-95) erhältlich.

Neu ist die Möglichkeit, eines Antrags über ein Onlineformular hier.

Viele Märkte in denen Komposter verkauft werden, halten ebenfalls Zuschussanträge bereit.“