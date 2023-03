„Abfallstück des Monats“: AZV Hof startet neue monatliche Serie

Abfallstück des Monats“ ist diesmal eine Eintrittskarte zu einem Michael Jackson-Konzert aus dem Jahr 1996. Das teilt der AZV auf Facebook mit.

Ihr könnt auch selbst Fotos von außergewöhnlichen Abfallstücken beim AZV einreichen, unter: info@azv-hof.de

Meistens finden sich in Müllcontainern ja zum Beispiel nur Verpackungsreste oder Elektroschrott. Teilweise finden die Mitarbeiter des Abfallzweckverbands Hof an ihren Wertstoffhöfen aber auch kuriose und witzige Gegenstände. Welche das genau sind, das will der AZV in einer neuen monatlichen Serie vorstellen. Die heißt „Abfallstück des Monats“. Einmal im Monat postet der AZV ein Foto von einem besonderen Abfallstück auf seinen Social-Media-Kanälen. Das passiert im März jetzt zum ersten Mal. Das „