Abfallreduzierung: Mehrwegsysteme sollen Platz in Hofer Gastronomie und Handel finden

Gerade an den Wochenenden sind die Mülleimer der Innenstädte oft bis zum Rand gefüllt – vor allem mit Essensverpackungen. Um weniger Abfall zu produzieren, wirbt die Stadt Hof gemeinsam mit dem Abfall Zweckverband Hof für ein Mehrwegsystem in der Gastronomie und im Handel. Dabei handelt es sich um Verpackungen, die man beim Einkauf mit nach Hause bekommt und später wieder in allen teilnehmenden Stellen abgeben kann. Das System ist pfandfrei – für den Kunden sollen dadurch also keine weiteren Kosten entstehen. Im vergangenen Jahr hatte die CSU Stadtratsfraktion bereits einen Antrag gestellt, das System finanziell zu unterstützen. Eine direkte Auszahlung von Geldern in Handel und Gastronomie stellen jedoch eine nicht erlaubte Wirtschaftsförderung dar. Daher unterstützt die Stadt das System aktiv mit Werbemaßnahmen:

…so die Hofer Oberbürgermeisterin Eva Döhla. Aktuell beteiligen sich zwei Metzgereien der Stadt an dem System.

Der Abfallzweckverband führt dazu am Mittwoch, dem 16. März eine Online-Informationsveranstaltung durch.