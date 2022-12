Abfallkalender 2023 im Hofer Land: Verteilung beginnt

Wann werden die Mülltonnen geleert? Welche Gebühren sind fällig? Wo steht das Wert- und Problemstoffmobil?

Diese Fragen klärt der Abfallkalender des Abfallzweckverbandes Stadt und Landkreis Hof. Der geht nun an die Menschen in der Region raus. Die Verteilung in der Stadt Hof ist zusammen mit dem „Wochenspiegel“ gestartet. Im Landkreis Hof trägt die Post den Abfallkalender aus. Das soll zwischen Dienstag und Samstag passieren, schreibt der AZV. Die Titelseite des Abfallkalenders zeigt zudem die besten Sprüche aus dem diesjährigen Sprücheklopfer Wettbewerb. Die Abfuhrpläne für eure Straße findet ihr außerdem auch immer online auf der Seite des Abfallzweckverbandes.