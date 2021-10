Abfallentsorgung: Wieder dubiose Flyer im Umlauf

Wenn die Müllentsorgung in Stadt und Landkreis Hof im kommenden Jahr teurer wird, dann überlegt sich der ein oder andere sicher, wie sich Abfall reduzieren lässt oder ob es Alternativen zur üblichen Entsorgung gibt.

Auf dubiose Flyer in der Post solltet ihr trotzdem nicht eingehen. Derzeit sind die nämlich wieder im Umlauf. Darauf wird euch angeboten, dass jemand vorbeikommt und eure ausrangierten Elektrogeräte, Kleider oder Altmetall abholt. Die Stadt Hof warnt in einem Schreiben vor diesen Angeboten. Unbekannte bieten darauf für morgen (20. Oktober) eine Müllentsorgung an. Sollte eurer Müll dann wieder irgendwo auftauchen und euch zugeordnet werden können, dann könnt ihr euch sogar strafbar machen.