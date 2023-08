Abbruch des Petit Paris: Hofer CSU fordert mehr Tempo

Die Stadt Hof hat ein Problem mit Schrottimmobilien. Dazu gehört auch das ehemalige „Petit Paris“ im Bahnhofsviertel. Im Ferienausschuss des Hofer Stadtrates kritisierte die CSU-Fraktion: Der geplante Abbruch des Gebäudes geht zu langsam voran. Geplant ist, dass der Teilabriss noch im August ausgeschrieben wird und es dann bald mit den Arbeiten losgeht. In einer Mitteilung der Hofer CSU heißt es: Die Stadt handele noch zu unentschlossen. Gerade im Vergleich zur Partnerstadt Plauen. Bei der Beseitigung von Schrottimmobilien will sich Hof nämlich künftig an Plauen orientieren. Plauens Baubürgermeisterin Kerstin Wolf hatte dazu erst kürzlich einen Vortrag im Hofer Bauausschuss gehalten.