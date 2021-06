Abbiegendes Auto überrollt Fünfjährigen: Schwer verletzt

München (dpa/lby) – Ein fünf Jahre alter Radler ist in München von einem rechts abbiegenden Auto überrollt und schwer verletzt worden. Der Junge sei mit seiner Mutter auf dem Fahrradweg geradelt und habe eine Straße überqueren wollen, als ein 83-Jähriger mit seinem Wagen nach rechts abbog, teilte die Polizei am Dienstag mit. Bei Eintreffen der Rettungskräfte lag der Junge hinter dem Auto und wurde von seiner Mutter betreut. Das Kind sei am Bein verletzt worden. Er kam in ein Krankenhaus und wurde noch am selben Tag operiert. Seine Verletzungen seien nicht lebensbedrohlich, hieß es weiter. Die Polizei ermittelt zum genauen Unfallhergang.

© dpa-infocom, dpa:210601-99-815391/2