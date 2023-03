Ab sofort: Vollsperrung der Bahnbrücke in der Hofer Straße

Ab sofort ist die Bahnbrücke in der Hofer Straße für alle Verkehrsteilnehmer voll gesperrt. Das teilt die Stadt Hof jetzt mit. Der Grund: Die Brücke ist so marode, dass sie ohne Vorwarnung einstürzen könnte. Das ist aktuell bei einer Untersuchung der Brücke rausgekommen. Demnach ist unter anderem der Beton an vielen Stellen abgeplatzt beziehungsweise gerissen. Eine Sanierung ist nicht mehr möglich, die Brücke muss abgebrochen und durch einen Neubau ersetzt werden, heißt es. Das städtische Bauamt will jetzt Kontakt mit der Bahn aufnehmen, um weitere Schritte zu besprechen. Wie lange die Sperrung dauern wird, ist aktuell noch nicht bekannt.