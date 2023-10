Ab November: R.I.O.!- Clubtour in Oberfranken

Mit Pogo am Stadtrand geht es los. Der Punk lässt Jan Vetter zu Farin Urlaub werden. Seine Gitarre markiert den Sound einer der (…)

„Reine Judenfeindschaft“: Israelitischen Kultusgemeinde Hof zu Vorfällen in Oberfranken

«Baby you can drive my car»: Buch über die Autos der Beatles

Siegfried Tesche lässt die Geschichte der legendären Band anhand ihrer Autos Revue passieren und hat einige spannende Anekdoten ausgegraben. (…)