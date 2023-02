Ab morgen: Keine Corona-Einschränkungen mehr in Bayern und Sachsen

Ab morgen (01. März) gibt es keine landeseigenen Corona-Maßnahmen mehr in Bayern und Sachsen. Das haben das bayerische und sächsische Kabinett heute beschlossen. Das sei ein wichtiger Schritt hin zu mehr Normalität, so Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek. Demnach gelten in unseren Sendegebieten in Bayern und Sachsen nur noch die Corona-Maßnahmen, die der Bund vorgibt. Zum Beispiel müssen Besucher von Kliniken, Praxen und Pflegeheimen vorerst noch eine Maske tragen

… so Staatskanzleichef Florian Herrmann.

Hintergrund der Maßnahme: Die Epidemiologische Lage sei stabil, der Großteil der Bevölkerung sei durch Impfungen und durchgemachte Infektionen gut geschützt.