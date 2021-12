Ab Montag: Sachsen schärft Corona-Maßnahmen nach

Es gibt 6 Omikron-Verdachtsfälle in Sachsen, davon liegen alle im Vogtland.

Das hat Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping gestern in einer Pressekonferenz gesagt.

Die Lage in Sachsen sei insgesamt immer noch angespannt. Daher verschärft der Freistaat ab Montag seine Corona-Maßnahmen.

Die schon bestehenden Maßnahmen bleiben weitgehend erhalten. Zum Beispiel bleiben Freizeit- und Kultureinrichtungen, Clubs zu und Weihnachtsmärkte bleiben verboten. Auch die Ausgangsbeschränkungen in Hotspotregionen bleiben bestehen.

Neu festgelegt hat die Staatsregierung das Feuerwerkverbot zu Silvester und ein Verbot von Feiern auf allen öffentlichen Plätzen zu Silvester und Neujahr.

Dazu kommen strengere Kontaktbeschränkungen. Sobald ein Ungeimpfter und Nicht-Genesener dabei ist, dürfen sich nur 1 Haushalt und eine weitere Person treffen. Strenger also als vom Bund vorgegeben. Außerdem dürfen sich maximal 20 Geimpfte und Genesene Treffen. Wenn zudem eine Stadt oder ein Landkreis drei Tage in Folge eine Inzidenz von 1500 überschreitet, müssen alle gastronomischen Betriebe schließen.