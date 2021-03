Ab Montag: Bei Erkältungsanzeichen nur noch mit negativem Test in Hort oder Kita

Die Temperaturen schwanken – hin und wieder regnet es. Die perfekten Voraussetzungen für eine Erkältung. Vor allem Kinder holen sich bei dem Wetter schnell eine Schnupfnase. Ab Montag kommen sie aber damit nicht mehr so einfach in den Hort oder die Kita. Bei Erkältungsanzeichen müssen dann alle betroffenen Kinder und Mitarbeiter der Einrichtung einen negativen Corona Test vorlegen. Das hat das Staatsministerium nun beschlossen. Der Grund: Die Sorge vor den Virus-Mutationen, die sich immer weiter ausbreiten. Ausgenommen von der Regelung sind Erkältungsähnliche-Symptome, die durch eine Allergie entstehen. Bei Fieber, Durchfall oder anderen Symptomen müssen Kinder zu Hause bleiben und dürfen, wenn sie gesund sind, nur mit einem negativen Corona Test wieder zurück in die Kita oder den Hort. Ein Antigen-Selbsttest ist dabei nicht erlaubt.