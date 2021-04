Ab Montag auch in Hof: Bargeldloses Parken durch Handy-App

Plauen hat es vor wenigen Tagen wieder eingestellt. Hof ist allerdings davon überzeugt und startet am Montag mit dem sogenannten Handy-Parken. Über die App „Easy Park“ kann jeder in der Hofer Innenstadt bargeldlos Parktickets aktivieren. Die App benötigt nur Standort, Kennzeichen und Parkdauer. Oberbürgermeisterin Eva Döhla ist zuversichtlich, dass das Angebot in Hof gut ankommt.



Ein weiterer Vorteil: Über- oder Nachzahlen muss künftig niemand mehr. Die App rechnet nur die tatsächliche Parkzeit ab und warnt rechtzeitig, bevor die angegebene Dauer abgelaufen ist.