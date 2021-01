Impfung to go – am Impfzentrum in Hof können sich seit heute Menschen gegen das Corona-Virus impfen lassen. Die erste Impfung war am frühen Nachmittag, erhalten hat sie ein 81-Jähriger Hofer. Dabei arbeitet das Zentrum aktuell nur in Teilauslastung. Es ginge noch viel mehr, aber es kann nur so viel verimpft werden, wie geliefert wird, erklärt Landrat Oliver Bär.

Man könnte 500 bis 700 Menschen pro Tag am Zentrum impfen, wenn man unter Vollauslastung arbeitet, so der Landrat weiter.