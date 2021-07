Ab in die Sommerferien: Kostenlos Bus fahren im Landkreis Wunsiedel

Ab heute können die Schülerinnen und Schüler in Bayern endlich in die Sommerferien starten. Der Landkreis Wunsiedel bietet allen Kindern zwischen sechs und 18 Jahren auch heuer wieder die Möglichkeit, die Busse der Verkehrsgemeinschaft Fichtelgebirge kostenfrei zu nutzen. Das Angebot gilt vom 30. Juli bis zum 13. September. Wenn ihr mitfahren wollt, braucht ihr kein Ticket – ihr müsst einfach nur in den Bus einsteigen. Für die älteren Kids empfiehlt der Landkreis, den Personalausweis mitzuführen – falls ihr schon einen habt. Die Kosten für die Beförderung übernimmt der Landkreis.