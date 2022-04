Ab in den Osterurlaub: Viel Verkehr auf den Straßen erwartet

Ostern ist Reisezeit – das macht sich auch auf den Straßen bemerkbar. Am Gründonnerstag hielten sich die Staus aber zunächst noch in Grenzen. Es sei schon einiges los, sagte ein Sprecher des Automobilclubs ADAC in München. Etwas Geduld brauchten Autofahrer unter anderem auf der A8 Richtung Salzburg kurz vor dem Inntaldreieck, auf der A9 am Dreieck Nürnberg/Feucht nach Berlin oder auf der A7 bei Würzburg Richtung Fulda.

Am späteren Nachmittag rechneten die Verkehrsexperten mit deutlich mehr Verkehr, wenn auch Berufstätige ins verlängerte Osterwochenende starten. Für einen Gründonnerstag nicht ungewöhnlich, gilt er doch nach Angaben des ADAC als einer der staureichsten Tage des Jahres. In ganz Deutschland brechen Menschen zu Kurzurlauben auf oder besuchen Verwandte. Beliebte Ziele sind unter anderem die Wintersportgebiete in den Alpen. Bei schönem Wetter dürften in den kommenden Tagen auch viele Tagesausflügler unterwegs sein.