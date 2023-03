Ab heute: Zwei große Straßensanierungen im Vogtlandkreis starten

Baustellen sind für Autofahrer meist nervig. Im Vogtlandkreis gibt es heute zwei weitere große Baustellen. Die sollen am Ende aber für mehr Verkehrssicherheit und bessere Straßenverhältnisse sorgen. In Bad Elster beginnen Arbeiten an der Badstraße. Die ist eine der meist befahrenen Straßen in Bad Elster. Allerdings ist der Pflasterbelag dort sanierungsbedürftig. Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr will den Pflasterbelag jetzt durch Asphalt ersetzen. Drei Wochen sollen die Bauarbeiten dauern.

Die zweite große Baustelle startet heute in Neumark. Der Vogtlandkreis baut die Ortsdurchfahrt auf fast anderthalb Kilometern aus. Bis Dezember sollen die Arbeiten dauern. Die haben auch Auswirkungen auf den Busverkehr. Mehr Infos findet ihr hier