Ab heute: Vollsperrung der Staatsstraße St 2194 bei Münchberg

Autofahrer bei Münchberg brauchen die nächsten zwei Wochen viel Geduld.

Die Staatsstraße 2194 wird zwischen der Anschlussstelle Münchberg Süd und Münchberg saniert und ist daher in dem Zeitraum vollständig gesperrt. Im Bereich der Ortseinfahrt Strass von Süden kommend bis zur Kreuzung Feuerwehrhaus finden die Arbeiten statt. Die Fahrbahn wird dabei erneuert, die hatte wegen des Alters Risse und Unebenheiten, teilt das Staatliche Bauamt mit. Außerdem arbeiten die Stadtwerke an den Leitungen. Die Straßen- und Tiefbauarbeiten kosten zirka 120.000 Euro. Der überörtliche Verkehr Richtung Münchberg wird über die A9 umgeleitet. Richtung Stammbach müssen Autofahrer über die B289 fahren. Im Anschluss soll außerdem die rechte Fahrspur am Abzweig zur Firma Raumedic von Münchberg nach Helmbrechts erneuert werden. Dann wird die Fahrbahn halbseitig gesperrt.