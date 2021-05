Ab heute: Teile des Deutsch-Deutschen Museums öffnen wieder

Im Landkreis Hof wird immer weiter gelockert. Seit gestern (19.5.) dürfen die Außengastronomie oder Kultureinrichtungen wie Kinos oder Theater wieder öffnen. Auch das Deutsch-Deutsche-Museum in Mödlareuth macht heute wieder auf. Nachdem das Museum direkt an der ehemaligen innerdeutschen Grenze liegt, dürfen nur die Teile des Museums öffnen, die in Bayern liegen. Das Freigelände auf Thüringer Seite bleibt daher noch solange zu, bis die Inzidenz im Saale-Orla-Kreis unter 100 sinkt. Die Besucher im Deutsch-Deutschen Museum in Mödlareuth brauchen einen Termin und müssen im Museum eine FFP2-Maske tragen.