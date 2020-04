Ab heute Schutzmaskengebot des Freistaats in Bus, Bahn und Läden

Ab heute dürfen Baumärkte und Gartencenter wieder öffnen und nächste Woche Geschäfte mit einer Größe bis zu 800 Quadratmetern. Heute tritt die so genannte zweite Bayerische Infektions-Schutzmaßnahmen-Verordnung in Kraft. Mit dieser verbindet sich aber auch das Gebot, in geöffneten Geschäften und im Öffentlichen Personennahverkehr Mund- und Nasenschutz zu tragen. Darauf weist Innenminister Joachim Herrmann noch einmal ausdrücklich hin. Das gelte für alle geöffneten Geschäfte, Supermärkte, Bäckereien oder Metzgereien. Er hoffe, schreibt der Innenminister, dass die Menschen in Bayern sich verantwortungsbewusst verhalten und Schutzmasken tragen, sonst müsse eine Maskenpflicht eingeführt werden.