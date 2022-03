Ab heute: Ortsdurchfahrt in Leupoldsgrün gesperrt

Neue Verkehrsführung, Fußgängerinseln und neue Strom- und Internetleitungen

Ab heute ist die Ortsdurchfahrt in Leupoldsgrün gesperrt. Bis September dauern die Arbeiten. Betroffen ist der Kreuzungsbereich Hofer Straße, Hauptstraße und Konradsreuther Straße. Es ist eines der größten Projekte in Leupoldsgrün in diesem Jahr. Wie der Landkreis Hof mitteilt, gibt es Ausnahmen bei der Sperrung. Für zirka sieben Wochen ist der Bereich demnach erstmal komplett gesperrt.

Für die Zeit danach gibt es aber eine Lösung: Für den ÖPNV und landwirtschaftliche Fahrzeuge gibt es dann eine provisorische Durchfahrt mit Ampelsteuerung. Auch Anwohner und Anlieger der örtlichen Geschäfte, dürfen die Durchfahrt benutzen. Für den überörtlichen Verkehr, also rein zur Durchfahrt, bleibt die Baustelle aber gesperrt. Außerdem weist das Landratsamts darauf hin, dass es an der Stelle dennoch zu längeren Wartezeiten und Staus kommen kann. Daher sollten generell alle den Bereich weiträumig umfahren.