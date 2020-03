Ab heute Nacht gelten Ausgangsbeschränkungen in Bayern

Ab heute Nacht gelten in Bayern weitere Ausgangsbeschränkungen. Das hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder auf einer Pressekonferenz in München bekannt gegeben. Das beinhaltet ein generelles Besuchsverbot in Alten- und Pflegeheimen und in Krankenhäusern. Ausnahmen bilden Sterbefälle und Notfallfallsituationen. Die Lebensmittelversorgung und die Versorgung des täglichen Bedarfs bleiben aber sichergestellt. Die Gastronomie wird ebenfalls, komplett geschlossen, möglich bleiben allerdings To-Go-Angebote und Lieferdienste. Die bisher ausgenommenen Frisöre und Baumärkte werden ebenfalls geschlossen. Spaziergänge und Sport sind grundsätzlich erlaubt, allerdings nur allein oder im Kreis der Familie. Gruppenbildungen, die in den letzten Tagen in ganz Deutschland zu beobachten waren, sind zu unterlassen. Verstöße gegen die Ausgangsbeschränkungen drohen hohe Bußgelder.