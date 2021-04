Ab heute: Mehr Testmöglichkeiten im Landkreis Wunsiedel

Vor Ostern haben sich viele auf Corona testen lassen, um sich für Familienbesuche abzusichern – aber nach dem Fest ist ja bekanntlich vor dem Fest… im Landkreis Wunsiedel gibts ab heute weitere Testmöglichkeiten, dank einer mobilen Schnellteststrecke.

Los gehts heute Morgen in Wunsiedel im Haus der Energiezukunft in der Rot-Kreuz-Straße und ab Mittag weiter im Marktredwitzer Fitnessstudio Positiv. Außerdem könnt ihr euch im Laufe der Woche noch in Tröstau, Arzberg und Höchstädt auf Corona checken lassen.

Regelmäßig ist dann folgender Testplan vorgesehen:

Montag:

08:00 bis 11:00 Uhr – Marktredwitz „Fitnessstudio Positiv, Günthersweiherweg 1“

13:00 bis 16:00 Uhr – Arzberg „Bergbräu, Humboldtstraße 4“

Dienstag:

08:00 bis 11:00 Uhr – Wunsiedel „Haus der Energiezukunft, Rot-Kreuz-Straße 1“

13:00 bis 16:00 Uhr – Marktredwitz „Fitntessstudio Positiv Günthersweiherweg 1“

Mittwoch:

08:00 bis 11:00 Uhr – Tröstau „Alte Apotheke, Am Bahnhof 1“

13:00 bis 16:00 Uhr – Höchstädt i. F. „Neues Rathaus, Von-Waldenfels-Platz 2“

Donnerstag:

08:00 bis 11:00 Uhr – Marktredwitz „Fitnessstudio Positiv Günthersweiherweg 1“

13:00 bis 16:00 Uhr – Wunsiedel „Haus der Energiezukunft, Rot-Kreuz-Straße 1“

Freitag:

08:00 bis 11:00 Uhr – Arzberg „Bergbräu, Humboldtstraße 4“

13:00 bis 16:00 Uhr – Marktredwitz „Fitnessstudio Positiv Günthersweiherweg 1“

Samstag:

08:00 bis 11:00 Uhr – Wunsiedel „Haus der Energiezukunft, Rot-Kreuz-Straße 1“

13:00 bis 16:00 Uhr – Tröstau „Alte Apotheke, Am Bahnhof 1“

Alle diejenigen, die die neuen Schnelltestmöglichkeiten nutzen wollen, sollten sich – wenn möglich – vorher unter folgendem Link registrieren: https://21dx.medicus.ai/#/ . Bei Bedarf hilft das Team auch vor Ort gerne dabei. Die Testergebnisse werden elektronisch übermittelt. Auch wenn kein Smartphone bzw. Internetzugang zur Verfügung steht, kann der Test vor Ort durchgeführt werden.