Ab heute: Lockerungen in Bayern für Sport und Kultur

Ein Rekord jagt den nächsten. Zum ersten Mal meldet das Robert Koch-Institut über 200.000 Corona-Neuinfektionen in Deutschland, die Sieben-Tage-Inzidenz ist auf über 1000 gestiegen. Und auch in der Region steigen die Zahlen zuletzt wieder an. Statt auf die Bremse zu treten, lockert Bayern heute die Maßnahmen.

Für Sport- und Kulturveranstaltungen und andere Events gilt weiterhin 2G-Plus drinnen und 2G unter freiem Himmel. Dafür ist wieder eine Auslastung von 50 Prozent der Besucherkapazität erlaubt. Bei überregionalen Veranstaltungen ab 1.000 Personen sind allerdings weniger Zuschauer erlaubt, nämlich nur eine Auslastung zu 25 Prozent. Maximal aber 10.000 Besucher. Es gilt 2G-Plus. Das bedeutet das Ende der Geisterspiele zum Beispiel im Fußball oder Eishockey. Das Gleiche gilt aber unter anderem auch für Konzerte. Kinder und Jugendliche dürfen auch ohne Impfung oder zusätzlichen Test wieder an Angeboten der Jugendarbeit teilnehmen.

Für Prüfungen, Meisterkurse und Fahrschulen gilt außerdem 3G.