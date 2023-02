Ab heute: Keine landeseigenen Corona-Maßnahmen mehr in Bayern

Schon länger müssen wir in Bus und Bahn in Bayern ja keine Maske mehr aufsetzen. Auch bei der Testpflicht gibt’s schon seit einiger Zeit Erleichterungen. Ab heute (01. Februar) gibt es dann gar keine landeseigenen Corona-Schutzmaßnahmen mehr in Bayern.

Zum Beispiel müssen jetzt auch Beschäftigte in Arztpraxen und weiteren ambulanten medizinischen Einrichtungen keine Maske mehr tragen. Auch für das Personal in Gemeinschaftsunterkünften fällt die Maskenpflicht weg. Als Besucher müsst ihr in diesen ganzen Einrichtungen aber weiter eine Maske aufsetzen. In Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen bleibt die Maskenpflicht ebenfalls bestehen. Diese Regelungen gelten nach Bundesrecht und laufen zum 07. April aus. Die Bundesregierung müsse aber rasch Vorschläge machen, wie es mit den bundesrechtlichen Masken- und Testpflichten weitergeht. Das fordert Bayerns Gesundheitsminister Holetschek in einer aktuellen Pressemitteilung. Ab morgen (02. Februar) gibt’s dann aber auch bundesweit keine Maskenpflicht mehr im Fernverkehr.

Auch Sachsen hebt die landeseigenen Corona-Schutzmaßnahmen ab dem 03. Februar auf. Damit fallen die Isolationspflicht sowie Masken- und Testpflichten ab Freitag weg.