Ab heute in Sachsen: Isolationspflicht und landeseigene Maßnahmen fallen weg

Die Corona-Teststellen in den Städten und Gemeinden in der Region werden immer weniger. Darüber sprechen wir heute mit euch. Das liegt aber auch daran, dass immer mehr Schutzmaßnahmen wegfallen. In Sachsen, und damit auch in unserem vogtländischen Sendegebiet, entfallen ab sofort zum Beispiel die Isolationspflicht und alle verbliebenen landeseigenen Corona-Maßnahmen. Besucher von Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen müssen aber weiterhin eine Maske tragen und sich testen. Das geben weiterhin die Regeln des Bundes vor. Auch in Arztpraxen, Dialyseeinrichtungen, Tageskliniken und ähnlichen Einrichtungen braucht ihr noch eine Maske. Bayern hat seine landeseigenen Corona-Maßnahmen zum Monatsende ebenfalls gestrichen.