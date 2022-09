Vergangene Woche war in Hof die Kulmbacher Straße bei der Freiheitshalle gesperrt. Grund waren Baumpflegearbeiten. Solche finden diese Woche auch in der Oelsnitzer Straße statt. Der Bereich fängt kurz nach der Grünen Au an und geht bis zur Kreuzung Wartturmweg. In dem Bereich gibt es laut der Stadt Hof aber keine vollständige Sperrung, sondern eine Baustellenampel, die den Verkehr einspurig regelt. Die Arbeiten dauern bis voraussichtlich Freitag.