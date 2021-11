Ab heute: 3G-Regel beim Blutspenden

2G oder 3G-Regeln gelten nicht nur im Bus oder im Restaurant, sondern auch beim Blutspenden. Wer ab heute (MO) Blut spenden möchte, der muss geimpft, genesen oder aktuell negativ getestet sein. Damit es vor Ort nicht zu Wartezeiten oder Menschenaufläufen kommt, können die Verantwortlichen die Tests aber nicht direkt vor den Spendenlokalen durchführen. Das gespendete Blut wird auch weiterhin nicht auf eine mögliche Corona-Infektion getestet, da das Virus sich nicht durch Blut übertragen lässt. Der Blutspendedienst weist darauf hin, dass die Sicherheits- und Hygienemaßnahmen allein dem Schutz der Spender und Helfer dienen.

Wenn ihr in der Euroherz-Region Blut spenden wollt, dann könnt ihr das das nächste Mal zum Beispiel am 8. Dezember in Selbitz, und am 13. Dezember in Hof tun.

8.12.2021, Grund- und Mittelschule Selbitz, 16 – 20 Uhr

8.12.2021, Bürgersaal Helmbrechts, 16 – 20 Uhr

13.12.2021, Bürgergesellschaft Hof, 12 – 19 Uhr

23.12.2021, Lothar-von-Faber-Grundschule Geroldsgrün, 16:15 – 20 Uhr