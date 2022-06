Ab Freitag: Einige Corona-Teststellen schließen

Für die meisten von euch, kosten die Corona-Tests ab Freitag drei Euro. Für Risikogruppen bleiben die Tests kostenlos. So zum Beispiel für Schwangere, Kleinkinder, Klinikpersonal und Menschen, die sich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen können. Wie das dann genau abläuft, ist immer noch nicht klar, heißt es aus den hiesigen Gesundheitsämtern.

Es ist aber zu erwarten, dass die Nachfrage durch den Kostenanteil weiter zurückgeht. Deshalb schließen immer mehr Teststellen in der Region. Morgen macht die Teststelle in der DLRG in Oberkotzau dicht. Außerdem schließt die Corona-Schnellteststation im Café Simitci in Hof, wie das Landratsamt Hof mitteilt. Die Saale-Apotheke in Schwarzenbach an der Saale und die Conrads-Apotheke in Konradsreuth stellen ihren Testbetrieb ebenfalls morgen (FR) ein.