Ab Freitag: Blitzermarathon auch in Bayern

Blitzer gibt es täglich in der Euroherz-Region. Am Freitag legt die Polizei in Bayern aber noch eine Schippe drauf. Da findet nämlich wieder der Blitzermarathon statt. Zu hohe und nicht angepasste Geschwindigkeit war 2022 die Ursache für mehr als ein Viertel aller tödlichen Verkehrsunfälle im Freistaat, so Bayerns Innenminister Joachim Herrmann anlässlich des Blitzermarathons. Allein in Bayern sollen rund 2000 Polizisten und Mitarbeiter von Gemeinden und Zweckverbänden im Einsatz sein. In der Euroherz-Region wird zum Beispiel auf der B15 bei Wölbattendorf, der B173 bei Köditz oder in Weißenstadt bei Torfmoorhölle geblitzt. Die europaweite Verkehrsaktion „Speedmarathon“ des Verkehrspolizei-Netzwerks ist bereits heute gestartet.