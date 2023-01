Ab Februar: Maskenpflicht in Bayern fällt in weiteren Bereichen

In Bus und Bahn in Bayern können wir ja schon seit einiger Zeit auf die Maske verzichten. Zum Ende des Monats soll die Maskenpflicht in weiteren Bereichen fallen. Ab Februar müssen Beschäftigte in Arztpraxen und weiteren ambulanten medizinischen Einrichtungen keine Maske mehr aufsetzen. Das gilt auch für Personen in Gemeinschaftsunterkünften. Aber Vorsicht: In Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen bleibt es bei der Maskenpflicht. Auch wenn ihr als Patient in eine Arztpraxis kommt, müsst ihr die Maske weiterhin tragen. Die Frist dafür läuft zum 7. April aus.