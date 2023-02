Ab Ende Februar: Straßenbaumaßnahmen in Bad Elster

In den kommenden Monaten müsst ihr in Bad Elster mit einigen Verkehrseinschränkungen rechnen. Es sind nämlich einige Bauarbeiten an der Bahnhofstraße nötig. Los geht’s ab jetzt Ende Februar, da wird zunächst eine Fernwärmeleitung verlegt. Dafür muss die Bahnhofsstraße zwischen Prof.-Paul-Köhler-Straße und Carl-August-Klingner-Straße vollgesperrt werden. Dieser Tage soll’s dann an den Austausch des Pflasterbelags gehen. Dadurch soll’s unter anderem weniger Straßenlärm im Zentrum von Bad Elster geben. Weiter geht’s dann Mitte April – da wir die Ernst-Thälmann-Straße in Sohl grundsaniert.