Ab Dezember: Bessere Zugverbindungen rund um Hof

Statt mit dem Auto öfter mal mit der Bahn fahren – das würden viele gerne machen, wenn das Angebot attraktiver wäre. Mit dem Fahrplanwechsel im Dezember kommen nun Verbesserungen. Das teilt die Bayerische Eisenbahngesellschaft mit. EHZ-Reporterin Julia Krause, was heißt das denn genau?

Schon seit Jahren gibt es die Forderung, den Bahnhof Hof-Neuhof noch besser anzubinden. Das soll ab dem 10. Dezember nun endlich passieren. Die Züge von Selb und Neuenmarkt-Wirsberg aus fahren künftig bis Neuhof. Dort könnt ihr dann auch gleich in den Bus einsteigen. Die Hofer Stadtbusse fahren die Theaterhaltestelle in der Nähe künftig zusätzlich an. Auf der Strecke zwischen Bad Steben und Hof gibt es dann eine stündliche Verbindung. Die zusätzlichen Züge fahren künftig weiter über Selb-Plößberg und Asch nach Eger. Damit gibt es erstmals auch eine stündliche Verbindung ohne Lücken zwischen Marktredwitz und Eger. Und auch zwischen Münchberg und Helmbrechts schließen sich Taktlücken. Ursprünglich sollte auch Feilitzsch eine bessere Anbindung bekommen. Nachdem die neue Station Hof-Mitte vom Tisch ist, soll künftig der Hofer Landbus nach Felitzsch fahren.