Ab dem kommenden Schuljahr: Münchberger Berufsschüler müssen in Rehau schlafen

Anstatt jeden Tag zahlreiche Kilometer zu pendeln, ist es gerade für Schüler praktisch, in einem Wohnheim zu übernachten. Für die Schüler der Berufsschulen in Münchberg gibt es nun allerdings ein Problem: Das bisherige AWO-Blockschulheim steht ab dem kommenden Schuljahr nicht mehr zur Verfügung, heißt es aus dem Landratsamt. Die Schüler können stattdessen im Wohnheim des Berufsschulzweckverbands in Rehau unterkommen. Auf fünf Stockwerken stehen 151 Betten zur Verfügung. Das Wohnheim liegt zentral und damit in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof. Ein Transfer nach Münchberg zu den notwendigen Uhrzeiten werde sichergestellt. Der Landkreis Hof befinde sich aber bereits im Austausch mit der Stadt Münchberg, um mittelfristig wieder ein Wohnheim direkt in Münchberg anbieten zu können.

Auszubildende, die derzeit im AWO Wohnheim in Münchberg untergebracht sind und im kommenden Schuljahr noch in der Ausbildung sind, werden von der Schulleitung automatisch in Rehau angemeldet. Darüber hinaus hat das Schulzentrum Münchberg-Ahornberg alle Ausbildungsbetriebe über die Neuerung informiert, sodass sich auch künftige Auszubildende bereits jetzt für einen Wohnheimplatz in Rehau anmelden können.