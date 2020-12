Ab dem 27. Dezember: Impfungen im Landkreis Wunsiedel beginnen

Das Jahr 2020 endet doch mit einer guten Nachricht: Der Corona-Impfstoff ist zugelassen und die Impfungen können auch in der Euroherz-Region beginnen. Im Landkreis Wunsiedel geht es auch am 27.Dezember los. Darüber freut sich auch der Wunsiedler Landrat Peter Berek in einer aktuellen Mitteilung. Das Impfzentrum befindet sich für den Landkreis Wunsiedel im BRK-Haus in Wunsiedel. Zunächst soll aber vorerst in Alten- und Pflegeheimen geimpft werden, so der Landkreis in einer aktuellen Mitteilung. Ab dem 5.Januar geht dann auch das Impfzentrum in der Rot-Kreuz Straße an den Start – dann können auch die ersten Impftermine in den Kalender eingetragen werden. Alternativ gibts auch eine Warteliste – mehr dazu findet ihr unten. Der Landkreis Wunsiedel vermeldet heute 18 neue Fälle. Die Stadt Hof lockert unterdessen die Besuchsregeln für Alten- und Pflegeheime. Was ihr dabei beachten müsst findet ihr hier. Im Hofer Land kommen 46 Neuinfektionen dazu, im Landkreis Tirschenreuth 26. Der Vogtlandkreis vermeldet 247 neue Fälle.

Warteliste für den Landkreis Wunsiedel – Anmeldung unter:

impftermin@kvwunsiedel.brk.de