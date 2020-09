Ab auf’s Rad: Stadtradeln startet in Stadt und Landkreis Hof

Kräftig in die Pedale treten heißt es ab heute in Stadt und Landkreis Hof. Erstmals findet hier der bundesweite Wettbewerb „Stadtradeln“ statt. An 21 Tagen können Interessierte allein oder als Team für Stadt oder Landkreis Hof Kilometer sammeln. Viktoria Brunner vom Klimaschutzmanagement des Landkreises Hof:

Die Kilometer können die Radler über die Stadtradel-App speichern. Außerdem können durch die App interne -Funktion „RADar“ fehlende oder schlecht ausgebaute Wege gemeldet werden. Dadurch soll ein besserer Überblick über die Fahrradinfrastruktur entstehen, um diese in Zukunft verbessern zu können.